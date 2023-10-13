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18:46, 13 октября 2023Мир

В МИД России сообщили о ежедневных контактах с послом Израиля

Замглавы МИД России Богданов: с послом Израиля мы общаемся каждый день

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

МИД России каждый день общается с послом Израиля Александром Бен Цви и поддерживает с ним постоянный контакт. Об этом заявил журналистам заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы с послом Израиля общаемся каждый день», — рассказал дипломат.

Ранее Богданов в ответ на вопрос журналистов отметил, что Россия выступает против возможной оккупации Газы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он отметил, что с самого начала российская сторона напоминала о резолюции Совета Безопасности ООН о том, что основа мира и безопасности заключается в «нормализации ситуации в обмен на уход Израиля с оккупированных арабских территорий».

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    Максим Габриелян
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