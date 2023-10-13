Захарова оценила нежелание США отправлять военных в Израиль

Захарова: США не желают отправлять военных в Израиль, разгребать будут остальные

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила нежелание США отправлять военных в Израиль для участия в конфликте.

«Так сказать, что могли — уже сделали. Теперь, как впрочем и всегда, разгребать будут все остальные», — заявила дипломат.

Она напомнила о финансовом кризисе 2008 года, вызванном коллапсом американского рынка недвижимости, после которого начались изменения в мировой экономике. Захарова отметила, что тогда «спасать планету» пришлось «Группе двадцати» (G20).

«И так каждый раз. Исключительные наделают делов в "прекрасном саду", а "джунглям" мучиться от зловония и убирать за цивилизованными», — заключила представитель МИД.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби исключил вероятность участия США в конфликте с Палестиной на стороне Израиля. Газета Politico в свою очередь сообщила, что Вашингтон может пересмотреть это решение.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

