Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 13 октября 2023Мир

В США разглядели во внешнем виде Зеленского признак паники

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский паникует из-за потери внимания Запада

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике из-за ослабления внимания Запада, о чем свидетельствуют изменения в его внешнем виде. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Он обратил внимание, что украинский лидер, прежде носивший зеленую униформу, начал отдавать предпочтение одежде черного цвета. «Он получил сообщение, что его старая схема уже не работает, поэтому он ее изменил», — отметил аналитик.

По его словам, Зеленский паникует и пытается найти способ сохранить свою значимость на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Как утверждает Джонсон, глава государства опасается потери интереса западных союзников к Украине в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Он также добавил, что политик потерял свое влияние и на Украине.

Ранее украинский президент заявил, что внимание международного сообщества в адрес Киева может снизиться из-за ситуации вокруг Израиля. Он подчеркнул, что эти обстоятельства грозят последствиями.

Позднее Зеленский сообщил, что западные партнеры заверили его, что помощь Киеву останется неизменной несмотря на обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «У Украины нет возможности остановить их». Что говорят на Западе о битве ВС РФ за Авдеевку?

    Байден вновь споткнулся во время подъема по лестнице

    США попросили Израиль отложить начало наземной операции в Газе

    Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле

    Дубль Роналду помог Португалии обыграть Словакию в матче квалификации Евро

    Гутерриш рассказал о переполненных моргах в секторе Газа

    В США разглядели во внешнем виде Зеленского признак паники

    Названа дата начала тренировок пилотов ВСУ на F-16 в США

    Во Франции связали атаку на лицей с эскалацией палестино-израильского конфликта

    Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» купила квартиру в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости