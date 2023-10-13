Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский паникует из-за потери внимания Запада

Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике из-за ослабления внимания Запада, о чем свидетельствуют изменения в его внешнем виде. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Он обратил внимание, что украинский лидер, прежде носивший зеленую униформу, начал отдавать предпочтение одежде черного цвета. «Он получил сообщение, что его старая схема уже не работает, поэтому он ее изменил», — отметил аналитик.

По его словам, Зеленский паникует и пытается найти способ сохранить свою значимость на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Как утверждает Джонсон, глава государства опасается потери интереса западных союзников к Украине в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Он также добавил, что политик потерял свое влияние и на Украине.

Ранее украинский президент заявил, что внимание международного сообщества в адрес Киева может снизиться из-за ситуации вокруг Израиля. Он подчеркнул, что эти обстоятельства грозят последствиями.

Позднее Зеленский сообщил, что западные партнеры заверили его, что помощь Киеву останется неизменной несмотря на обострение конфликта между Израилем и Палестиной.