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08:44, 14 октября 2023Мир

Власти Венгрии оценили энергетическое сотрудничество с Россией

Сийярто: Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с Россией

Фото: Mike Segar / Reuters

Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с Россией, особенно в области поставок газа. Об этом сообщил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт не считает нужным вносить изменения в долгосрочный контракт. «"Газпром" является нашим надежным партнером уже десятилетия, нам не на что жаловаться. Мы всегда получали объемы по контракту вовремя», — подчеркнул глава венгерского МИД.

Ранее Петер Сийярто заявил, что руководство Европейского союза (ЕС) требует от Будапешта не покупать российский газ, но не оказывает помощи в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей. Дипломат отметил, что Венгрия находится «под постоянным давлением со стороны Брюсселя, требующего покупать меньше энергоносителей у России», однако ей не предоставляют дополнительную финансовую помощь для осуществления закупок из других источников.

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    Марина Совина
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