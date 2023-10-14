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23:14, 14 октября 2023Спорт

Главный тренер сборной Кении оценил предстоящий матч с Россией

Тренер сборной Кении Энгин Фырат назвал Россию сильным соперником

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат оценил предстоящий товарищеский матч с национальной командой России. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист назвал россиян сильными соперниками. «Мы готовимся к предстоящим отборочным матчам чемпионата мира и поэтому выложимся по максимуму против России», — подчеркнул он.

Встреча между командами пройдет 16 октября в турецкой Анталии. Она начнется в 19:00 по московскому времени.

12 октября сборная России одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 40-й минуте нападающий московского ЦСКА Федор Чалов. Этот гол стал для него первым за национальную команду.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Анастасия Борисова
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