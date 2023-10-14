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13:08, 14 октября 2023Спорт

Костомаров опубликовал видео о вождении машины после установки протезов

Роман Костомаров показал, как водит машину после установки протезов

Кадр: аккаунт Романа Костомарова в Telegram

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео о вождении машины после установки протезов. Спортсмен опубликовал ролик в своем Telegram-канале.

«Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем! Мы не гоним, мы едем по трассе мотоциклетной, торможение, повороты. Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой», — рассказал Костомаров.

Ранее Костомаров заявил, что надеется выйти на лед на коньках. «Нужно подобрать еще ботинки, коньки и подстроиться как-то под нынешний протез, поскольку без голеностопа фигурное катание достаточно проблематичная вещь», — объяснил он.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Андрей Стрельцов
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