Высмеивавший Байдена сенатор упал с трапа самолета

Newsweek: американский сенатор от Алабамы Томми Тубервиль упал с трапа самолета

Американский сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Тубервиль, известный своими насмешками в адрес президента США Джо Байденом за его падения с лестниц, сам упал с трапа самолета. Об этом пишет газета Newsweek.

На кадрах видно, как сенатор с чемоданом и спортивной сумкой в руках теряет равновесие и, держась за перила трапа, скатывается вниз. Отмечается, что видео стало вирусным в американском сегменте соцсети X (бывший Twitter).

Ранее Байден потерял равновесие, спускаясь по трапу самолета в Детройте, но в итоге смог удержаться на ногах и продолжил спуск по ступеням.