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12:08, 14 октября 2023Интернет и СМИ

Оценено положение Украины из-за потери поддержки в мире

Statesman: Киев находится на грани из-за потери поддержки и ситуации на фронте

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина находится на грани из-за потери поддержки в мировом сообществе и ситуации на фронте. Об этом сообщает издание The Statesman.

Отмечается, что, несмотря на надежду Киева на быстрое завершение боевых действий, сейчас перед ним «стоит вопрос выживания». «[Президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что украинцам нужно научиться жить в условиях войны, как это делает Израиль. Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом», — утверждается в публикации.

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    Алевтина Запольская
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