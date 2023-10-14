Оценено положение Украины из-за потери поддержки в мире

Statesman: Киев находится на грани из-за потери поддержки и ситуации на фронте

Украина находится на грани из-за потери поддержки в мировом сообществе и ситуации на фронте. Об этом сообщает издание The Statesman.

Отмечается, что, несмотря на надежду Киева на быстрое завершение боевых действий, сейчас перед ним «стоит вопрос выживания». «[Президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что украинцам нужно научиться жить в условиях войны, как это делает Израиль. Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом», — утверждается в публикации.