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01:28, 14 октября 2023Мир

Украине предрекли роль рыжего пасынка в обносках

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украину отодвинут на второй план из-за Израиля

Фото: Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что в ближайшие месяцы Украину отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем, сделав ее «рыжим пасынком». Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По мнению Джонсона, вскоре Украина станет «тем самым рыжим пасынком, тем самым ребенком в семье, которому достаются только обноски». «Он ест не первым, а последним», — сказал экс-сотрудник ЦРУ.

Эксперт также полагает, что подобная ситуация приведет к тому, что ВСУ будет затруднительно «даже поддерживать позиции».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что фоне обострения палестино-израильского конфликта Киев пытается не потерять поддержку Запада, используя при этом сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский «хочет "прицепиться" к еврейскому вопросу, чтобы хоть что-то для себя выбить, но уже не под первым, а под вторым номером».

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    Екатерина Подвигина
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