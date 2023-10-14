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21:59, 14 октября 2023Спорт

Самый титулованный футболист мира поменял стратегию в деле об изнасиловании

Mundo Deportivo: футболист Алвес готов признать вину в деле об изнасиловании

Фото: D. Zorrakino / Reuters

Самый титулованный футболист мира, бразилец Дани Алвес поменял стратегию в деле об изнасиловании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, спортсмен поменял адвоката. Он хочет добиться соглашения с испанским судом о максимально возможном сокращении срока его заключения. Для этого бразилец должен признать вину в совершении преступления и выплатить жертве денежную сумму в качестве компенсации морального ущерба.

31 июля Алвесу предъявили обвинения. Суд Барселоны пришел к выводу, что футболист изнасиловал девушку, подавшую на него заявление. Отмечалось, что ему грозит лишение свободы на срок от четырех до 15 лет.

Спортсмена арестовали 20 января 2023 года. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022-го в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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    Анастасия Борисова
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