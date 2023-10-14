США и ОАЭ обсудили палестино-израильский конфликт

Госсекретарь США Блинкен и президент ОАЭ обсудили палестино-израильский конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили предотвращение эскалации палестино-израильского конфликта, а также укрепление безопасности и развитие Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Политики обсудили общую приверженность созданию более интегрированного, защищенного и процветающего региона. Кроме того, стороны подтвердили важность стратегического партнерства между Соединенными Штатами и ОАЭ.

На встрече Блинкен выразил признательность за осуждение со стороны ОАЭ атаки палестинского движения «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) в отношении Израиля.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников.

Тель-Авив назвал нападение войной. 10 октября в ответ Израиль начал наносить широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.