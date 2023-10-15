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22:14, 15 октября 2023Спорт

Губерниев оценил слова итальянской биатлонистки о допуске россиян к турнирам

Губерниев похвалил биатлонистку Вирер за слова о допуске россиян к турнирам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил высказывания итальянской биатлонистки Доротеи Вирер о допуске россиян к международным турнирам. Его слова приводит Sport24.

Комментатор заявил, что итальянцы всегда сохраняли положительное отношение к российскому спорту, и похвалил спортсменку. «Вирер всегда была нашей хорошей подругой, спасибо ей за эти слова. Это голос разумного и доброго человека, но боюсь, что он потонет в антироссийской истерии», — подчеркнул он.

Ранее 15 октября Вирер посчитала, что спорт должен объединять, а не разъединять еще больше. Она выразила надежду, что эта ситуация закончится для всех и спортсмены постараются вернуться к нормальной жизни.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

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    Анастасия Борисова
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