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11:01, 15 октября 2023Спорт

Итальянская биатлонистка высказалась о допуске россиян к международным турнирам

Доротея Вирер, говоря о допуске россиян, заявила, что спорт должен объединять

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о возвращении россиян на международные турниры. Об этом сообщает Adnkronos.

По словам спортсменки, ее часто об этом спрашивают. «Я считаю, что спорт должен объединять, а не разъединять еще больше. Я просто надеюсь, что эта ситуация закончится для всех и мы постараемся вернуться к нормальной жизни», — отметила Вирер.

В мае четырехкратная чемпионка мира Вирер рассказала о предложении российского журнала Playboy провести откровенную фотосессию. Она объяснила, что отказалась от предложения, потому что не чувствовала себя настолько уверенной, чтобы сниматься обнаженной.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

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    Алексей Гусев
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