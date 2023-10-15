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19:02, 15 октября 2023Мир

Лавров созвонился с главой МИД Бразилии

Лавров обсудил палестино-изриальский конфликт с главой МИД Бразилии Виейрой

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил палестино-изриальский конфликт с бразильским коллегой Мауру Виейрой. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обговорили возможные шаги по деэскалации ситуации. «С российской стороны отмечена безальтернативность возвращения к поиску взаимоприемлемых развязок через общепризнанные международные правовые основы процесса ближневосточного урегулирования», — сказано в тексте.

Кроме того, министры рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в двустороннем формате. Известно, что звонок состоялся по инициативе бразильской стороны.

7 октября сообщалось, что Бразилия созовет экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. Кроме того, она выразила солидарность с израильским народом и подтвердила свою приверженность принципу двух государств.

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