Лавров созвонился с главой МИД Бразилии

Лавров обсудил палестино-изриальский конфликт с главой МИД Бразилии Виейрой

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил палестино-изриальский конфликт с бразильским коллегой Мауру Виейрой. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обговорили возможные шаги по деэскалации ситуации. «С российской стороны отмечена безальтернативность возвращения к поиску взаимоприемлемых развязок через общепризнанные международные правовые основы процесса ближневосточного урегулирования», — сказано в тексте.

Кроме того, министры рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в двустороннем формате. Известно, что звонок состоялся по инициативе бразильской стороны.

7 октября сообщалось, что Бразилия созовет экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. Кроме того, она выразила солидарность с израильским народом и подтвердила свою приверженность принципу двух государств.