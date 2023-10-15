Путин назвал главную причину вступления новых стран в БРИКС

Владимир Путин: страны БРИКС поддерживают концепцию создания многополярного мира

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из главных причин вступления новых стран в БРИКС является нежелание находиться на вторых ролях у какого-то суверена. Об этом политик сказал в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

По словам российского лидера, все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают концепцию создания многополярного мира.

Политик также подчеркнул, что многополярный мир создается сам по себе. По его словам, происходит это в связи с ростом потенциала многих стран, включая Китай.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что БРИКС планирует согласовать список кандидатов на статус государств-партнеров к предстоящему в октябре следующего года саммиту в Казани. Дипломат уточнил, что Россия приветствует приглашение в БРИКС Аргентины и намерение стран Латинской Америки подключиться к деятельности этого объединения.