В российском городе вахтовик отправил боеприпасы по почте и попался полиции

SHOT: на Камчатке вахтовик отправил боеприпасы по почте и попался полиции

В Петропавловске-Камчатском вахтовик отправил боеприпасы по почте и попался сотрудникам полиции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что посылка пришла в почтовый магистральный сортировочный центр города Елизово. Сотрудники почты осмотрели коробку с интроскопом и обнаружили внутри пять упаковок с патронами.

Отследив посылку, сотрудники полиции вышли на отправителя. Он находился на вахтовой смене в поселке Усть-Камчатск. Во время допроса мужчина объяснил, что нашел 244 патрона калибра 5.6 миллиметра в лесу неподалеку от места работы и хотел отправить их домой.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 «Незаконные приобретение, пересылка крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему». Мужчине грозит шесть лет лишения свободы.

Ранее в Приморском крае россиянин попытался получить на почте банки с сухим молоком и был задержан.