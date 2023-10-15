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14:39, 15 октября 2023Спорт

WADA вынесло обвинение в нарушении антидопинговых правил 222 россиянам

Банька заявил, что WADA обвинило 222 россиян в нарушении антидопинговых правил

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло обвинительные приговоры 222 российским спортсменам. Об этом сообщает РИА Новости

«На сегодня было вынесено 222 приговора, по 58 делам предъявлены обвинения, 145 дел остаются под расследованием», — заявил глава WADA Витольд Банька. Нарушения выявили после перепроверки данных московской лаборатории (LIMS).

22 сентября в WADA заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнило требования для восстановления статуса, так как кодекс не интегрирован в национальное законодательство. Отмечалось, что российская сторона может обжаловать это в течение 21 дня с даты получения официального уведомления.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — флага и гимна на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA приняло решение продлить отстранение РУСАДА.

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    Андрей Стрельцов
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