Глава МОК назвал главную помеху для возвращения россиян на международную арену

Глава МОК Бах: некоторые страны нарушают рекомендации по возвращению россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал главную помеху для возвращения российских спортсменов на международную арену. Его слова приводит РИА Новости.

Бах заявил, что изначально МОК тщательно изучал то, что происходит в квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2024 года в Париже, в частности на чемпионатах мира и Европы. «К сожалению, мы увидели, что некоторые страны нарушают наши рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения», — посчитал глава МОК.

12 октября МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отмечалось, что ОКР больше не сможет получать средства от МОК.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.