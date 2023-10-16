Российская фигуристка-чемпионка оценила возможность перехода в сборную Армении

Фигуристка Аделия Петросян заявила, что ее никогда не звали в сборную Армении

Российская фигуристка Аделия Петросян оценила возможность перехода в сборную Армении. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что ее никогда не звали в сборную Армении. «Глупый вопрос. Пошла бы, если бы пригласили? Давайте дальше», — подчеркнула она. Петросян добавила, что редко приезжает в Армению, однако местные жители встречают ее там очень доброжелательно.

15 октября Петросян одержала победу на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024, который прошел в Уфе. Спортсменка набрала в сумме набрала 234,74 балла. Второе место заняла Анна Фролова, на третьем месте расположилась Елизавета Куликова.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы и других международных турнирах.