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07:50, 16 октября 2023Спорт

Сестра Роналду высмеяла информацию о грозящем футболисту телесном наказании

Сестра Роналду Авейру высмеяла информацию о грозящих футболисту ударах плетью
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Paul Childs / Reuters

Кати Авейру, сестра португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высмеяла информацию о телесном наказании, грозящем футболисту за поцелуй с иранской художницей Фатимой Хамами. Ее слова приводит Hiper.fm.

Авейру выложила фотографию Роналду у себя в социальной сети. «857 ударов плетью. Ой, извините, ошиблась. 857 голов. Горжусь тобой», — написала сестра футболиста, отметив 857 забитый мяч брата в составе сборной Португалии в матче против команды Словакии в отборе к чемпионату Евроры-2024.

11 октября Index HR сообщил, что Роналду нарушил законы, действующие в Иране, поэтому ему могут назначить 99 ударов плетью по возвращении в страну. Форвард приезжал в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов с местным «Персеполисом» (2:0). Во время поездки он провел встречу с фанатами, в том числе с Хамами. Общаясь с художницей с ограниченными возможностями здоровья, футболист обнял и поцеловал ее. Позднее в Иране опровергли эту информацию.

Роналду пополнил состав «Аль-Насра» 30 декабря 2022 года. Всего в составе саудовской команды он провел 30 матчей, забив 25 мячей и отдав восемь результативных передач.

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    Анастасия Борисова
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