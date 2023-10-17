Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:08, 17 октября 2023Наука и техника

Обнаружено загрязнение стратосферы из-за космических кораблей

PNAS: запуски ракет-носителей загрязняют стратосферу металлами

Фото: NASA / Unsplash

Ученые выяснили, что микроскопические фрагменты металлов от космических кораблей загрязняют верхние слои атмосферы Земли, что имеет потенциальные последствия для климата, озонового слоя и дальнейшей обитаемости планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты проанализировали образцы, полученные с помощью инструментов на борту самолетов WB-57 и ER-2 в стратосфере, на высоте 19 километров над Аляской и США. Этот слой атмосферы долгое время считался наименее затронутым деятельностью человека. Было обнаружено значительное количество металлов в атмосферных аэрозолях, причиной чего, вероятно, являются частые запуски космических кораблей и спутников.

На запуски кораблей, как на источник загрязнения, указывает соотношения 20 элементов, которые аналогичны тем, что используются в сплавах ракет-носителей. Так, массовая доля лития, алюминия, меди и свинца намного превышает долю металлов в образцах естественной космической пыли, которая поступает при сгорании метеоров. Почти 10 процентов частиц серной кислоты, которая вступает в химические реакции с образованием озона, содержали алюминий и другие металлы.

По оценкам, к 2030 году на орбиту могут выйти до 50 тысяч спутников. Это означает, что в ближайшие несколько десятилетий около половины стратосферных частиц серной кислоты будут содержать металлы. Однако еще предстоит понять, каким образом это может повлиять на формирование озонового слоя и жизни на Земле.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    В России объявили охоту за миллиардами, пропавшими из «Роснано» при Чубайсе. Почему его обвиняют в госизмене?

    Российские туристы массово устремились в одну страну Средней Азии

    На Украине предъявили обвинения главе ЛНР

    Названа доля отечественных IT-компаний на российском рынке

    Мужу политолога Шульман предсказали банкротство из-за долга по аренде

    Инструктор по йоге назвала упражнения для снятия отеков в ногах и руках

    Объяснены остановки торгов на бирже в Петербурге

    В московской квартире обвиняемой в торговле людьми матери 15 детей нашли оружие

    В Грузии анонсировали создание собственных беспилотников

    Раскрыта стоимость сумки Джулии Фокс в виде сапога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости