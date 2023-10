Обнаружено загрязнение стратосферы из-за космических кораблей

PNAS: запуски ракет-носителей загрязняют стратосферу металлами

Ученые выяснили, что микроскопические фрагменты металлов от космических кораблей загрязняют верхние слои атмосферы Земли, что имеет потенциальные последствия для климата, озонового слоя и дальнейшей обитаемости планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты проанализировали образцы, полученные с помощью инструментов на борту самолетов WB-57 и ER-2 в стратосфере, на высоте 19 километров над Аляской и США. Этот слой атмосферы долгое время считался наименее затронутым деятельностью человека. Было обнаружено значительное количество металлов в атмосферных аэрозолях, причиной чего, вероятно, являются частые запуски космических кораблей и спутников.

На запуски кораблей, как на источник загрязнения, указывает соотношения 20 элементов, которые аналогичны тем, что используются в сплавах ракет-носителей. Так, массовая доля лития, алюминия, меди и свинца намного превышает долю металлов в образцах естественной космической пыли, которая поступает при сгорании метеоров. Почти 10 процентов частиц серной кислоты, которая вступает в химические реакции с образованием озона, содержали алюминий и другие металлы.

По оценкам, к 2030 году на орбиту могут выйти до 50 тысяч спутников. Это означает, что в ближайшие несколько десятилетий около половины стратосферных частиц серной кислоты будут содержать металлы. Однако еще предстоит понять, каким образом это может повлиять на формирование озонового слоя и жизни на Земле.