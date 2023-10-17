Газманов раскрыл размер гонорара за свой первый концерт

Певец Олег Газманов заявил, что получал 60 рублей за свои первые концерты

Народный артист России Олег Газманов заявил, что за свои первые концерты получал 60 рублей. Его слова приводит NEWS.ru.

72-летний певец раскрыл размер своих первых гонораров в ходе встречи, приуроченной к 55-летию творческой деятельности. «Я играл с группой "Атлантик" в Калининграде. Играли в Доме культуры рыбаков на танцах. Я получал хорошие деньги — 60 рублей. Инженер тогда получал 120. Это были хорошие деньги», — вспомнил Газманов.

Он добавил, что на полученные средства приобретал аппаратуру. Музыкант также пошутил, отметив, что заработка хватало на многое, пока он не женился.

Ранее российская певица Татьяна Буланова заявила, что не получит гонорар за участие в концерте, посвященном 50-летию экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Артистка добавила, что намерена принять участие в выступлении, несмотря на угрозы продюсера Андрея Разина, который назвал шоу «сатанинским».