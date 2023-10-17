Популярного российского блогера заподозрили в избиении бездомных

Генпрокуратура проверит Эдварда Била из-за избиения бездомных людей в пранках

Генпрокуратура проверит известного российского блогера и пранкера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль). О том, что его заподозрили в избиении бездомных, сообщает Mash в Telegram.

Участники религиозного общества «Братство Морозов-Златоуст» написали заявление на блогера. Они утверждают, что он избивал бездомных людей во время съемок пранков. Всего, согласно подсчетам заявителей, Бил совершил 650 правонарушений.

Авторы заявления потребовали, чтобы Бил удалил ролики и каналы, на которых они были опубликованы. По их мнению, с помощью таких видео блогер «оказывает воздействие на молодежь, чтобы размыть русские духовно-нравственные ценности».

В марте 2022 года суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам лишения свободы. Из назначенного судом срока Билу оставалось отбыть около полугода, так как часть срока он провел под домашним арестом. Он вышел из колонии в ноябре 2022 года.

В апреле 2021 года он спровоцировал аварию в центре Москвы. В результате пострадали несколько человек, одна из пострадавших попала в реанимацию, несколько дней провела в коме и перенесла ряд операций. Из-за полученных травм она вынуждена передвигаться в инвалидной коляске.