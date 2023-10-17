ХАМАС назвало захваченных в Израиле иностранных заложников «гостями Газы»

Представитель ХАМАС Обейда: иностранные заложники являются «гостями Газы»

Представитель боевого крыла группировки ХАМАС «Бригада Аль Кассам» Абу Обейда заявил, что иностранные заложники, захваченные в ходе атаки на Израиль, являются «гостями Газы». Об этом говорится в публикации на официальном канале ХАМАС в Telegram.

«В настоящее время под временным арестом мы держим разнородную группу лиц, принадлежащих к разным национальностям. Эти люди считаются нашими уважаемыми гостями, и наша главная цель — обеспечить их безопасность. Мы освободим их, когда это позволят условия на местах», — заявил он.

Отмечается, что группировка держит в плену от 200 до 250 человек. «Число заложников колеблется от 200 до 250 человек, при этом бригада Аль-Кассама в настоящее время держит у себя около 200 заложников», — отметил Обейда, отметив, что остальные заложники могут находиться в распоряжении других подконтрольных ХАМАС боевых групп. Вместе с тем он раскрыл, что в ходе израильских атак по сектору Газа 22 захваченных заложника не смогли пережить авианалет.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы страны проникло неопределенное число террористов.

Израиль назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.