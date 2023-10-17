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16:28, 17 октября 2023Спорт

Инструктор по йоге назвала упражнения для снятия отеков в ногах и руках

Инструктор по йоге Ожгихина призвала делать позу горы для снятия отеков в руках

Фото: Jantira Namwong / Shutterstock / Fotodom

Инструктор по йоге Анастасия Ожгихина назвала упражнения для снятия отеков в ногах и руках. Ее слова приводит «Чемпионат».

Для снятия отеков в руках специалист призвала делать позу горы. Исходное положение — стоя, большие пальцы ног соприкасаются, а внешние края стоп параллельны друг другу, вес распределен по всей стопе, тело подтянуто. «Со вдохом вытяните руки над головой, как будто пытаетесь коснуться потолка, при этом плечи опустите вниз, ровно и спокойно дышите пять-десять циклов», — описала она технику выполнения упражнения.

Ожгихина рассказала, что простой и самый эффективный способ борьбы с отеками в нижней части тела — лечь на пол, закинуть ноги на стену, придвинув таз максимально близко. Задержаться в таком положении стоит на десять минут. Более опытные йоги также могут выполнять стойку на плечах.

Ранее фитнес-эксперт Елена Рябинкова раскрыла правильное время для спортивных занятий после сна. «Если тренировка легкой интенсивности, например йога, пилатес, легкая пробежка, то после сна можно выждать час», — заявила она.

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    Дарья Коршунова
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