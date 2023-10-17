Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:17, 17 октября 2023Бывший СССР

Львовский депутат извинился за предложение звонить пленным военным ВСУ

Львовский депутат Холод извинился за предложение звонить пленным военным ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Исполняющий обязанности главы Львовского облсовета Юрий Холод извинился за опубликованное видео с предложением звонить пропавшим без вести и пленным военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет украинское издание Vesti.ua.

Ранее Холод в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал видео с фотовыставки, где он ходит между портретов украинских военнослужащих. В ролике депутат призвал звонить бойцам ВСУ и выражать им благодарность. При этом под каждым портретом указано: «Пропал без вести» или «В плену».

Пользователи сети обратили на это внимание и стали выражать возмущение. Так, бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук предположил, что Холод не умеет читать.

После этого Холод на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал извинения. Он заявил, что это была ошибка медийщика.

«Я не идеален», — признал он.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что множество военных ВСУ сдаются в плен. Он сказал, что одно из украинских подразделений практически находится в окружении.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном виновнике повреждения на Balticconnector

    Володин предложил Байдену попытаться победить на дебатах Зюганова

    Жителям элитного ЖК запретили входить в дом

    Дорогое жилье в Москве стало еще дороже

    Посол описал ситуацию в Газе фразой «хаос и катастрофа»

    В Киеве заявили о важности дружбы с Польшей в жестоком мире

    Названы существенные плюсы занятий спортом на улице осенью и зимой

    VK анонсировала новый проект

    Экономист рассказал о будущем курса рубля

    В Петербурге восьмилетней девочке сломали руку на первой тренировке по дзюдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости