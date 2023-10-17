Львовский депутат извинился за предложение звонить пленным военным ВСУ

Львовский депутат Холод извинился за предложение звонить пленным военным ВСУ

Исполняющий обязанности главы Львовского облсовета Юрий Холод извинился за опубликованное видео с предложением звонить пропавшим без вести и пленным военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет украинское издание Vesti.ua.

Ранее Холод в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал видео с фотовыставки, где он ходит между портретов украинских военнослужащих. В ролике депутат призвал звонить бойцам ВСУ и выражать им благодарность. При этом под каждым портретом указано: «Пропал без вести» или «В плену».

Пользователи сети обратили на это внимание и стали выражать возмущение. Так, бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук предположил, что Холод не умеет читать.

После этого Холод на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал извинения. Он заявил, что это была ошибка медийщика.

«Я не идеален», — признал он.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что множество военных ВСУ сдаются в плен. Он сказал, что одно из украинских подразделений практически находится в окружении.