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23:20, 17 октября 2023Спорт

Махачев рассказал о предложениях сменить гражданство

Махачев рассказал, что ему предлагали сменить гражданство и представлять ОАЭ
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Jasmin Frank / Reuters

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал, что ему предлагали выступать под другим флагом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«После первого боя мне предлагали представлять Эмираты. Мы сказали, что представляем Россию, там живем, и больше эта тема не поднималась», — заявил Махачев.

21 октября Махачев подерется с австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Ранее бойцы уже встречались в октагоне в феврале 2023 года. В том поединке победу единогласным решением судей одержал россиянин.

Махачев в данный момент удерживает чемпионский пояс UFC в легком весе. За профессиональную карьеру спортсмен одержал 24 победы. Единственное поражение он потерпел в схватке с бразильцем Адриано Мартинсом в 2015 году.

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    Ксения Курашкина
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