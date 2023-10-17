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15:26, 17 октября 2023Россия

Российская больница год не выдавала ребенку-инвалиду специальный матрац

В Ачинске ребенок-инвалид год был вынужден жить без специального матраца

Фото: Unsplash

В Ачинске Красноярского края ребенок-инвалид на протяжении года был вынужден жить без необходимого ему противопролежневого матраца. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорный орган провел проверку бюджетного учреждения «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2». По результатам мероприятий было установлено, что в российской больнице нарушался порядок оказания паллиативной медицинской помощи нуждающимся в ней детям.

В прокуратуре уточнили, что на момент проверки из 48 состоящих на учете детей 18 нуждались в специальных медицинских изделиях.

«В октябре 2022 года после первичного осмотра на дому на учет поставлен 12-летний ребенок с диагнозом ДЦП. Врач прописал ему необходимость использования противопролежневого матраца и медицинской функциональной кровати. До прокурорской проверки ребенок так и не был обеспечен необходимыми медицинскими изделиями», — говорится в сообщении.

После внесения представления прокуратурой главному врачу учреждения ребенку выдали матрац и организовали закупочные процедуры для приобретения специальной кровати.

Ранее в Казани 14-летнему ребенку с ДЦП пришлось сползать по ступенькам лестницы в здании суда из-за отсутствия пандусов и помощи. Отмечается, что кнопка вызова помощи не работала, и матери пришлось подниматься по лестнице с ребенком-инвалидом на руках. Спускаться обратно вместе с ним ей оказалось уже слишком тяжело, и мальчику пришлось сделать это самостоятельно.

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    Никита Абрамов
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