МИД заявил о препятствовании США принятию резолюции по Израилю и Палестине

МИД России: резолюция СБ ООН по Израилю не была принята из-за США

Резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН по прекращению огня между Израилем и Палестиной не была принята из-за позиции США. Об этом заявил МИД России, передает ТАСС.

«Как показало вчерашнее голосование, именно позиция Вашингтона и других западных столиц не позволила принять естественное и логичное решение, являющееся в текущих условиях абсолютным гуманитарным императивом и моральным долгом всех ответственных членов международного сообщества», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что СБ ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. Сообщается, что за документ проголосовали пять стран. США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против. Еще шесть стран воздержались от голосования.