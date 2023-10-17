На Украине сообщили о согласии 59 компаний производить оружие с Киевом

Кулеба заявил о согласии 59 компаний из 23 стран производить оружие с Киевом

59 компаний из 23 стран согласились производить оружие вместе с Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о присоединение производителей к альянсу оборонных индустрий.

В начале сентября британская компания BAE Systems заявила о готовности помочь Киеву в течение нескольких месяцев наладить производство запчастей для военной техники и оружия. Прежде всего речь идет о запчастях для гаубиц L119 калибра 105 миллиметров.

5 октября президент Словакии Зузана Чапутова решила приостановить поставку помощи Киеву до созыва парламента. Как объяснил представитель словацкого лидера Мартин Стрижинец, таким образом она проявила уважение к результатам парламентских выборов, на которых победила партия, выступавшая против поддержки Украины.

В тот же день в Минобороны Италии заявило, что страна уже сделала для Украины почти все, что могла себе позволить.