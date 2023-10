Названы главные сложности похудения после 30 лет

Диетолог Шапиро: после 30 лет худеть труднее из-за потери мышц

После 30 лет в организме происходят изменения, которые замедляют обмен веществ и усложняют процесс похудения, считает диетолог Эми Шапиро. О главных возрастных сложностях поддержания стройности она рассказала изданию Eat This, Not That!

По словам Шапиро, после 30 лет мышечная масса сокращается на три-восемь процентов каждые 10 лет. Она объяснила, что поскольку мышцы эффективно сжигают калории, то чем их меньше в теле, тем труднее худеть. Кроме того, продолжила Шапиро, потеря мышечной массы замедляет обмен веществ и лишние килограммы появляются даже после употребления диетических продуктов.

Еще одной причиной сложностей с похудением диетолог назвала гормональные изменения, которые происходят после 40-50 лет. «Во время менопаузы женщины испытывают падение уровня эстрогена, что связано с увеличением брюшного жира. У мужчин снижается уровень тестостерона, из-за чего уменьшается его регулирующее воздействие на распределение жира, мышечную массу и силу», — объяснила Шапиро.

Специалистка добавила, что борьбе с лишним весом часто мешает плохой сон. Она подчеркнула, что похудение и ночной отдых не связаны напрямую, однако постоянный недосып повышает уровень грелина, который усиливает аппетит.

Ранее сообщалось, что чаще всего жир скапливается на животе и боках, однако у женщин с высоким уровнем гормона эстрогена он может откладываться также на ягодицах и бедрах.