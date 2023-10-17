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08:55, 17 октября 2023Наука и техника

Шойгу заявил о праве ОПК использовать все резервы для выпуска артиллерии

Шойгу: ОПК получил право использовать все резервы для выпуска артиллерии
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Правительство России предоставило оборонно-промышленному комплексу (ОПК) право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности, для увеличения производства артиллерии. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

В ходе совещания по вопросу поставок и о перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) глава военного ведомства указал на важность быстрого пополнения запасов средств поражения в условиях проведения специальной военной операции (ВСО) на Украине. Он отметил, что Министерство обороны пошло навстречу производителям, снизив требования к продукции при условии сохранения качества.

19 сентября президент России Владимир Путин назвал стратегической задачей обеспечение вооружением войск на СВО. Он попросил провести анализ графика поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также поручил повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.

Кроме того, российский лидер тогда отметил, что производство бронетехники в России по сравнению с прошлым годом выросло вдвое, а особо востребованных средств поражения — в три раза.

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    Марина Совина
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