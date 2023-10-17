Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:47, 17 октября 2023Интернет и СМИ

Pornhub высказался о передаче Израилю денег с видео Мии Халифы

Pornhub опроверг передачу Израилю доходов с видео поддержавшей Палестину Халифы

Фото: Simona Chioccia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярный сервис для просмотра порно Pornhub прокомментировал заявления о том, что он якобы передаст в помощь Израилю деньги, полученные c видео бывшей порнозвезды Мии Халифы, которая ранее поддержала Палестину. В разговоре с Indy100 компания опровергла эту информацию.

Представитель Pornhub назвал эти утверждения неправдой. Другие подробности не приводятся.

Информация о том, что Pornhub направит доход, полученный благодаря роликам с Халифой, в фонды помощи Израилю, распространилась в соцсети X (бывшая Twitter). В частности, эти утверждения были приведены в ролике с логотипом американского канала MSNBC. «Миа Халифа потеряла свой заработок с видео на Pornhub. Так порнозвезда заплатила за свою поддержку ХАМАС», — говорилось в видео. Однако эта информация не была обнаружена на сайте и в других ресурсах MSNBC.

Ранее стало известно, что журнал Playboy разорвал отношения с Халифой из-за ее высказываний относительно Израиля и Палестины.

Халифа на фоне атаки ХАМАС на Израиль заявила, что поддерживает Палестину. Экс-порноактриса отметила, что те, кто не приняли сторону палестинцев, «оказались на неверной стороне». Она также призвала «освободить Палестину».

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выходит из договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что об этом говорил Путин?

    На Украине заявили о выполнении требований для вступления в Евросоюз

    Стало известно о запрете тренерам работать с бросившим партнершу фигуристом

    Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB

    В российском регионе возбудили дело после изнасилования посетителя кафе шваброй

    В США заявили об ответственности Зеленского за массовую гибель людей

    Военкор рассказал о ситуации на фронте в преддверии зимы

    Актера Кирилла Сафонова потребовали признать иноагентом

    Назван простой способ защитить зрение

    В Петербурге сотрудница бара бросилась врукопашную на гостя и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости