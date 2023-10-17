Pornhub высказался о передаче Израилю денег с видео Мии Халифы

Pornhub опроверг передачу Израилю доходов с видео поддержавшей Палестину Халифы

Популярный сервис для просмотра порно Pornhub прокомментировал заявления о том, что он якобы передаст в помощь Израилю деньги, полученные c видео бывшей порнозвезды Мии Халифы, которая ранее поддержала Палестину. В разговоре с Indy100 компания опровергла эту информацию.

Представитель Pornhub назвал эти утверждения неправдой. Другие подробности не приводятся.

Информация о том, что Pornhub направит доход, полученный благодаря роликам с Халифой, в фонды помощи Израилю, распространилась в соцсети X (бывшая Twitter). В частности, эти утверждения были приведены в ролике с логотипом американского канала MSNBC. «Миа Халифа потеряла свой заработок с видео на Pornhub. Так порнозвезда заплатила за свою поддержку ХАМАС», — говорилось в видео. Однако эта информация не была обнаружена на сайте и в других ресурсах MSNBC.

Ранее стало известно, что журнал Playboy разорвал отношения с Халифой из-за ее высказываний относительно Израиля и Палестины.

Халифа на фоне атаки ХАМАС на Израиль заявила, что поддерживает Палестину. Экс-порноактриса отметила, что те, кто не приняли сторону палестинцев, «оказались на неверной стороне». Она также призвала «освободить Палестину».