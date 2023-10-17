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17:20, 17 октября 2023Среда обитания

Назван способ борьбы с соседями-мусорщиками

Депутат ГД Разворотнева: соседей-мусорщиков можно привлечь к ответственности

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Соседей-мусорщиков, которые не доносят пакеты с бытовыми отходами до контейнеров и оставляют их у подъездов, можно привлечь к административной ответственности. Способы борьбы с ними назвала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Газетой.Ru».

Перед тем, как жаловаться в надзорные или правоохранительные органы, депутат порекомендовала попытаться поговорить с соседями и предупредить о намерении обратиться в полицию. Если те не пойдут на контакт, потребуется вызвать участкового. «Такие действия могут быть квалифицированы как нарушение санитарных норм или нарушение общественного порядка. Для того чтобы зафиксировать нарушение, необходимо вызвать участкового, но очень важно зафиксировать момент складирования мусора. Если дом оснащен камерами, то сделать это достаточно легко. Если камер нет, то придется застигнуть человека на месте преступления», — пояснила Разворотнева. Она добавила, что органы внутренних дел примут видеосвидетельства соседей, а мусорщика оштрафуют.

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При этом депутат отметила, что если по причине оставленного возле подъезда мусора в доме появятся тараканы, наказать бросившего его соседа будет сложнее, так как за содержание дома в надлежащем состоянии отвечает управляющая компания. «Органы надзора будут предъявлять претензии управляющей компании, а уже управляющая компания будет подавать в суд и собирать доказательства, что несет ответственность конкретный гражданин. Это долгий путь, и, скорее всего, издержки здесь будут просто несопоставимы с результатом», — подытожила Разворотнева.

В сентябре адвокат Сергей Токарев посоветовал жаловаться на шумных соседей в управляющую компанию.

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