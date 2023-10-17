Рогов заявил об обнаружении осколков ракет ATACMS в Бердянске

Рогов: в Бердянске обнаружены обломки американской ракеты ATACMS

В Бердянске Запорожской области обнаружены осколки американской ракеты ATACMS. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что украинская армия получила американские ракеты ATACMS. По словам Рогова, в ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по бердянскому аэропорту, используя ракеты и планирующие боеприпасы GLSDB.

Рогов отметил, что о передаче ракет ATACMS пока что официально не заявлялось. «Случившееся лишний раз подтверждает, что все эти разговоры о переговорах — очередная показуха и шоу, а точнее — операция информационного прикрытия», — считает он.

Ракеты ATACMS запускаются с той же пусковой платформы, что и HIMARS, но имеют большую дальность — до 300 километров. Ранее появлялась информация лишь о том, что президент США Джо Байден в сентябре уведомил о готовности передать Украине боеприпасы.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщал, что Украина уже получила эти ракеты. Он поблагодарил своих партнеров.