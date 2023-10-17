Россиянин Кузнецов принес «Вашингтону» первую победу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Калгари» по буллитам, победная шайба на счету Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Калгари Флеймс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0). В основное время ворота поразили Мэттью Филлипс и Коннор Макмайкл из «Вашингтона», а также Адам Ружичка и Диллон Дюбе из «Калгари».

Первую победу в новом сезоне столичному клубу принес российский форвард Евгений Кузнецов, на счету которого решающая шайба в серии буллитов. Капитан команды Александр Овечкин свою попытку не реализовал. Нападающий провел на льду 20 минут, не отличившись результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартовал в ночь на 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».