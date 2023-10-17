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14:13, 17 октября 2023Спорт

Стало известно о возможном уходе натурализованного бразильца из «Зенита»

Бразильский «Палмейрас» захотел приобрести полузащитника «Зенита» Клаудиньо

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Бразильский «Палмейрас» захотел приобрести натурализованного полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщает Palestra News в соцсети X.

Как стало известно источнику, переговоры сторон еще не начались. Однако отмечается, что в конце сезона-2023/2024 «Палмейрас» сделает «Зениту» предложение по поводу футболиста.

В феврале 2023 года Клаудиньо получил российское гражданство. Тогда же паспорт получил еще один бразилец, Малком.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 2027 года. Вместе с клубом он по два раза выиграл чемпионат России и стал обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами во всех турнирах.

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