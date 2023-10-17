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01:02, 17 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о ежедневных атаках БПЛА на Запорожскую АЭС

МИД РФ: охрана ЗАЭС почти каждый день нейтрализует украинские БПЛА
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что охрана Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) почти каждый день нейтрализует беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные Украиной. Слова дипломата передает ТАСС.

По его словам, с июля 2022 года имеют место атаки БПЛА и эпизоды огневого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар. «В настоящее время охраной станции почти на ежедневной основе нейтрализуются многочисленные летательные аппараты, запущенные украинскими боевиками с целью атак и провокаций в отношении станции», — сказал он во время заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

По мнению Воронцова, постоянные попытки нападения Киева на ЗАЭС стали возможными благодаря поддержке Запада.

Ранее сообщалось, что морпехи Черноморского флота (ЧФ) России пресекли очередную попытку высадиться рядом с Запорожской атомной электростанцией.

В сентябре глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС нестабильной. Он уточнил, что эксперты организации по-прежнему фиксируют звуки взрывов в районе станции почти ежедневно.

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    Екатерина Подвигина
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