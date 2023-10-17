Грузовое судно село на мель в российском регионе

Грузовое судно «Александр Гусев» село на мель в Баренцевом море близ Мурманска

Недалеко от Мурманска на мель село грузовое судно «Александр Гусев». Об этом сообщили в Мурманском морском спасательно-координационном центре, передает ТАСС.

Там уточнили, что судно село на мель в Баренцевом море. По словам собеседника агентства, ситуация пока до конца неясна, на место направляются экстренные службы.

Ранее яхта с пассажирами на борту получила пробоину недалеко от побережья Крыма. Судно «Тата» потерпело бедствие в районе мыса Фонарь в Керченском проливе и к моменту обнаружения было наполовину заполнено.

До этого в районе Земли Франца-Иосифа село на мель российское научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», на борту которого находился 91 человек. Судно должно было доставить груз для полярных станций на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей.