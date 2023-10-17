В Армении заявили об ожидании согласия Азербайджана начать делимитацию границ

Пашинян предложил начать делимитацию границ на основании карт Генштаба ВС СССР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает от Баку согласия начать делимитацию границ на основании последних карт Генштаба ВС СССР. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает ТАСС.

По его словам, Армения надеется, что Азербайджан публично признает территориальную целостность страны на площади 29,8 тысячи квадратных километров.

В сентябре 2022 года Пашинян уже заявлял, что делимитация и демаркация границ с Азербайджаном должна проводиться на основании советских карт.