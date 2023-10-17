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19:45, 17 октября 2023Россия

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва для двух категорий граждан

В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для сельских учителей и врачей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва на военную службу для сельских учителей и врачей. Это следует из информации на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Из пояснительной записки следует, что граждане из этих категорий крайне важны для сохранения социально комфортной среды в сельских районах и малых городах. Кроме того, авторы инициативы со ссылкой на данные Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) подчеркивают, что в школах не хватает около 250 тысяч преподавателей. «Врачей и среднего медицинского персонала в России также не хватает в количестве 26,5 и 50 тысяч должностей соответственно (76,5 тыс. должностей)», — добавили депутаты.

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    Константин Лысяков
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