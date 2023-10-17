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13:30, 17 октября 2023Россия

Володин предложил Байдену попытаться победить на дебатах Зюганова

Спикер Госдумы Володин предложил Байдену победить на дебатах Зюганова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Перед тем, как баллотироваться на новый срок, президент США Джо Байден должен попытаться победить в дебатах лидера КПРФ Геннадия Зюганова. С этим предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Таким образом политик прокомментировал слова Байдена, который заявил, что в случае избрания на второй срок собирается объединить всю Европу и подавить президента России Владимира Путина. Володин посоветовал американскому лидеру предварительно «сходить на дебаты в своей возрастной группе» и предложил в качестве оппонента Зюганова.

«Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел», — заявил спикер Госдумы, подчеркнув, что шансов против лидера КПРФ у президента США нет.

На обещание Байдена подавить Путина также ответили в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, США «с трудом могут объяснить, зачем это нужно».

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что подавить Путина Байдену помешает деменция, из-за которой американский лидер уже не вспомнит данное им обещание.

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    Сергей Истомин
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