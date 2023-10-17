Володин предложил Байдену попытаться победить на дебатах Зюганова

Спикер Госдумы Володин предложил Байдену победить на дебатах Зюганова

Перед тем, как баллотироваться на новый срок, президент США Джо Байден должен попытаться победить в дебатах лидера КПРФ Геннадия Зюганова. С этим предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Таким образом политик прокомментировал слова Байдена, который заявил, что в случае избрания на второй срок собирается объединить всю Европу и подавить президента России Владимира Путина. Володин посоветовал американскому лидеру предварительно «сходить на дебаты в своей возрастной группе» и предложил в качестве оппонента Зюганова.

«Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел», — заявил спикер Госдумы, подчеркнув, что шансов против лидера КПРФ у президента США нет.

На обещание Байдена подавить Путина также ответили в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, США «с трудом могут объяснить, зачем это нужно».

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что подавить Путина Байдену помешает деменция, из-за которой американский лидер уже не вспомнит данное им обещание.