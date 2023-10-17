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13:41, 17 октября 2023Россия

Володин рассказал о просьбе США по отзыву ратификации запрета ядерных испытаний

Володин: США просили ГД не голосовать за дератификацию запрета ядерных испытаний

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

США просили депутатов Государственной Думы не голосовать за отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, Вашингтон через представителя ООН попросил парламентариев не принимать законопроект о дератификации. Володин отметил консолидацию депутатов по вопросу об отзыве ратификации и указал, что под соответствующим законопроектом свои подписи поставили 438 парламентариев.

«В этой связи наше голосование будет ответом на их [США] хамское отношение к своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности», — сказал российский политик, подчеркнув, что США «возомнили себя гегемонами» и с этим нужно бороться.

17 октября Госдума в I чтении приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Комментируя голосование по проекту, Володин напоминал, что Россия 23 года ждала ратификации Договора Соединенными Штатами Америки, однако этого так и не произошло.

О возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ на Валдайском форуме ранее высказывался президент России Владимир Путин. Он заявил, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия, и напомнил, что и Россия, и США подписали этот договор, однако ратифицировала его только Москва.

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    Анастасия Шейкина
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