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11:27, 17 октября 2023Забота о себе

Женщин предупредили о неожиданной причине ощущения тумана в голове

Диетолог Джоди Релф: рассеянность может появиться из-за поликистоза яичников

Фото: David Sager / Unsplash

Ощущение тумана в голове или неясного мышления может свидетельствовать о заболевании женской половой системы, полагает диетолог Джоди Релф. Неожиданную причину появления рассеянности она назвала The Sun.

Релф уточнила, что определение «туман в голове» не является медицинским симптомом, но его часто используют пациенты, когда жалуются на неспособность сосредоточиться, что-то вспомнить или работать в режиме многозадачности. Одной из причин этого состояния, по ее мнению, является синдром поликистозных яичников. «Поликистоз яичников вызывает хроническое воспаление низкой степени тяжести, которое способствует появлению ощущения затуманенного мозга», — предупредила Релф.

Она добавила, что такое же чувство может появиться при падении уровня сахара в крови. По ее словам, это состояние возникает после употребления сладостей в большом количестве, когда сначала происходит резкий скачок глюкозы, а потом стремительный спад. Чтобы не допускать резких колебаний сахара, диетолог посоветовала уменьшить его потребление.

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Релф отметила, что рассеянность и неспособность сконцентрироваться также может быть проявлением обычной усталости и физического переутомления. По ее мнению, появление «тумана в голове» является сигналом, что нужно снизить нагрузку и дать себе день отдыха.

Ранее акушер-гинеколог Дарья Казакова рассказала о другом частом симптоме синдрома поликистозных яичников. По ее словам, это заболевание часто приводит к нарушению менструального цикла.

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    Екатерина Улитина
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