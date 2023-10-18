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15:06, 18 октября 2023Спорт

Тарасова сравнила Тутберидзе с собой

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что они похожи с Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила Этери Тутберидзе с собой. Об этом она порассуждала в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

«Их штаб работает втроем. Это не самые простые люди, которые работают с ней, они тоже много что умеют. Она очень сильная, мне кажется, на меня похожа», — заявила Тарасова. Она отметила схожесть не только в характере, но и в поведении.

22 сентября стало известно, что в Москве завершили строительство центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Во дворце спорта на юго-западе столицы есть две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля.

Тутберидзе, заслуженный тренер России, работает в женском и парном катании. Тренер подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову, а также призеров Игр Евгению Медведеву, Александру Трусову и пару Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Ее ученицы, начиная с сезона-2015/2016, выигрывали все чемпионаты России у одиночниц.

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    Дарья Коршунова
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