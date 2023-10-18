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11:15, 18 октября 2023Россия

В Совфеде отреагировали на приостановку выпуска банкноты в 1000 рублей

Сенатор Шендерюк-Жидков поддержал приостановку выпуска банкноты в 1000 рублей

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Решение Центрального банка (ЦБ) приостановить выпуск банкнот номиналом 1000 рублей — единственно верное, считает сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Слова политика передает РИА Новости.

«Новая купюра вызвала широкое недовольство общественности прежде всего отсутствием на ней [на храме] крестов, что недопустимо в нашей стране. Хорошо, что руководство ЦБ быстро отреагировало на эту ситуацию», — сказал сенатор.

Банк России представил новые банкноты номиналом в одну и пять тысяч рублей в понедельник, 16 октября. На купюре номиналом в тысячу рублей показаны Никольская башня Нижегородского Кремля, а на ее оборотной стороне — музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе. При этом на обороте пятитысячной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска.

Выпуск новых банкнот вызвал широкий общественный резонанс. Священник РПЦ Павел Островский обратил внимание на то, что на тысячной купюре изображены башня Сююмбике с полумесяцем и бывший Дворцовый храм в Казанском кремле без креста. По его мнению, дизайн получил воплощение либо из-за «тупости дизайнеров», либо из-за «сознательной провокации, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана».

Сенатор Андрей Клишас назвал провокационным и неразумным размещение православного храма без креста на новых рублевых банкнотах. Он согласился с мнением главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, который заявил, что к дизайну купюр следовало подойти более тщательно.

18 октября ЦБ остановил выпуск скандальной купюры. Оформление спорной банкноты пообещали доработать, пока она не поступила в широкое обращение. Официально регулятор причину этого не назвал.

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    Анастасия Шейкина
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