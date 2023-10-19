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00:58, 19 октября 2023Россия

Медведев оценил шансы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Медведев назвал невозможным урегулирование конфликта на Ближнем Востоке
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мировому сообществу следует сконцентрироваться на возобновлении процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом он написал в статье для «Известий».

Медведев подчеркнул, что слова сторон кризиса не имеют значения, поскольку важны действия. По его словам, главная задача для мирового сообщества и международных организаций — возобновлению процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Медведев оценил шансы решения конфликта и назвал это невозможным.

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«Миссия труднейшая. Почти безнадежная. В данный момент очевидно, что эта миссия невыполнима», — отметил он.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Марина Совина
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