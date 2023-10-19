Медведев оценил шансы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Медведев назвал невозможным урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мировому сообществу следует сконцентрироваться на возобновлении процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом он написал в статье для «Известий».

Медведев подчеркнул, что слова сторон кризиса не имеют значения, поскольку важны действия. По его словам, главная задача для мирового сообщества и международных организаций — возобновлению процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Медведев оценил шансы решения конфликта и назвал это невозможным.

«Миссия труднейшая. Почти безнадежная. В данный момент очевидно, что эта миссия невыполнима», — отметил он.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.