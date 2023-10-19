Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
Сегодня
19:00 (Мск)
Уралмаш
Единая лига ВТБ|1-й этап
Минск
Сегодня
19:00 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|1-й этап
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
16:25, 19 октября 2023Спорт

Фитнес-эксперт высказалась о противопоказаниях к тренировкам со свободным весом

Эксперт Фарго обяснила, что тренироваться с утяжелителями можно при повреждениях

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Морган Фарго высказалась о противопоказаниях к тренировкам со свободным весом. Ее слова приводит Women's Health.

Фарго отметила, что заниматься с утяжелителями следует с осторожностью тем, у кого есть мышечные травмы, проблемы со здоровьем спины, шеи и суставов, а также беременным и девушкам, которые проходят послеродовое восстановление. При этом она подчеркнула, что в этих случаях можно не исключать силовые тренировки полностью — достаточно проконсультироваться с врачом, чтобы составить список допустимых движений с учетом состояния организма.

Специалист подчеркнула, что перед началом тренировки необходимо размяться. Кроме того, она дала рекомендации по подбору утяжелителей. Фарго посоветовала выбрать максимальный вес, с которым получится выполнить упражнение, не нарушая технику, и сделать при этом несколько сетов.

Ранее фитнес-эксперт Егор Ходырев рассказал о методике дроп-сетов для экономии времени на тренировках. Он пояснил, что дроп-сеты — это метод тренировки, в ходе которой упражнения выполняют с утяжелением и сбрасывают вес при достижении отказа мышц.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в Газе. Почему в США раскритиковали планы ЦАХАЛ?

    Врач предупредил о неожиданной причине потемнения пломбы

    Маск уличил СМИ во лжи из-за слухов о блокировке Twitter

    На Украине резко вырос спрос на дрова

    Мужчина подсыпал сестре слабительное из-за спора о наследстве

    Фитнес-эксперт высказалась о противопоказаниях к тренировкам со свободным весом

    Венгрию назвали российским троянским конем в ЕС и НАТО

    Социалисты Молдавии возмутились решением Киева о молдавском языке

    Полковник назвал срок обучения российских военных борьбе с ракетами ATACMS

    Россиянам раскрыли срок начала полетов из аэропорта Абхазии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости