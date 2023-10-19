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06:19, 19 октября 2023Интернет и СМИ

Стало известно об унижении Байдена на Ближнем Востоке

Журналист ван Денски: король Иордании унизил Байдена отказом от встречи
Абдалла II и Джо Байден

Абдалла II и Джо Байден

Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощечиной» президенту США Джо Байдену. С таким мнением выступила международный журналист и политический обозреватель Анна ван Денски на своем Youtube-канале.

Ван Денски назвали визит Байдена на Ближний Восток провальным и подчеркнула, что этот вояж нельзя назвать таким образом. По ее мнению, Абдалла II унизил Байдена отказом от встречи с ним.

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Журналист добавила, что с Байденом также отказался встречаться и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, что стало второй пощечиной. Она также выразила недоумение, почему американская администрация организовала такую поездку.

«Это вторая пощечина администрации и совершенно непонятно, зачем был организован этот визит для публичного унижения, поскольку уже было ясно во время визита [госсекретаря США] Энтони Блинкена, который ждал приема у саудовского принца [Мухаммеда бен Салмана] восемь часов, что это будет провалом», — заключила обозреватель.

Ранее Байден раскрыл свои планы на второй президентский срок. Он заявил о намерении нормализовать отношения со странами Ближнего Востока.

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    Марина Совина
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