Олимпийский чемпион Немов рассказал, что общается с украинскими спортсменами

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал об общении с украинскими спортсменами. Его слова приводит РИА Новости.

«С кем были отношения, такими они и остались. У нас никогда не было никаких вопросов. Была одна страна, когда мы все выступали в одной большой семье», — заявил спортсмен. Он добавил, что поколение, с которым он выступал, с пониманием относится ко всему происходящему, отметив, что есть и те, кто иначе воспринимает информацию.

14 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о формировании международной коалиции из 35 стран, готовых бойкотировать Игры в Париже в случае участия в них спортсменов из России и Белоруссии.

При этом министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт подчеркнул, что украинская сторона согласится выступить на Олимпиаде при условии допуска российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.